بايرن ميوينخ يفجر مفاجأة: ناقشنا ضم كريستيانو رونالدو ولكن!

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أوليفر، إنهم كانوا بايرن ميونيخ “يناقشون ناقش لفترة وجيزة التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال الصيف.

أعرب المهاجم البرتغالي عن رغبته في ترك ملعب أولد ترافورد بشكل واضح وغاب عن جولة الشياطين الحمر قبل الموسم “لأسباب شخصية”، وانتهى الأمر بالبقاء في يونايتد بعد فشل انتقال قابل للتطبيق، على الرغم من أن الدوري الألماني كان ممكنًا.

وفي حديثه إلى بيلد، قال كان الرئيس التنفيذي لبايرن: “ناقشنا لفترة وجيزة ضم رونالدو في بايرن، وربما فعل دورتموند ذلك أيضًا، ونرى أيضًا الصورة الكبيرة للبوندسليجا، إنه واحد من أعظم اللاعبين العقد الماضي”.

وأضاف: “لكننا سرعان ما رفضنا ذلك”، وشارك رونالدو في مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضد برينتفورد في أغسطس، ويأمل أن يتم اختياره الليلة ليواجه يونايتد فريق أومونيا القبرصي في الدوري الأوروبي.

وبقي الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات على مقاعد البدلاء طوال فترة هزيمة فريقه 6-3 أمام مانشستر سيتي في المرة الأخيرة، حيث ادعى مدربه إريك تن هاج أن ذلك جاء من “احترام مسيرته الكبيرة”.

قبل مباراة الليلة، اعترف تين هاج بأن رونالدو كان “منزعجًا” من عدم اللعب في نهاية الأسبوع الماضي، وقال: “إنه ليس سعيدًا لأنه لم يلعب يوم الأحد، لا تفهم،،وني خطأ، بالطبع، يريد اللعب ويصاب بالذهول عندما لا يلعب”.

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وأضاف: “عندما تكون هنا وتكون سعيدًا، أو راضيًا، لكونك على مقاعد البدلاء، فهذا ليس بالنادي الذي يجب أن تكون فيه، وخاصة كريستيانو، إنه منافس حقًا، كما نعلم جميعًا، إنه ليس سعيدًا عندما لا يلعب”.

وكان من الممكن أن يكون بايرن في السوق من أجل مهاجم بعد خسارة روبرت ليفاندوفسكي أمام برشلونة،و لكنهم يفضلون التوقيع مع نجم توتنهام هاري كين، بعد أن تـــــغازل علنًا قائد منتخب إنجلترا.

ويُزعم أن بايرن قد أجرى اتصالًا مبدئيًا مع ممثلي اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، حيث من المقرر أن ينتهي عقد كين مع توتنهام في عام 2024.