قادة 44 دولة يجتمعون في براغ لمواجهة بوتين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب

يعقد قادة 44 دولة، اليوم، في براغ، اجتماعاً هو الأول في إطار “المجموعة السياسية الأوروبية”، في صيغة غير مسبوقة تحمل رمزية قوية بعد سبعة أشهر على بدء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أطلق فكرة التجمّع في مايو الماضي، إنه “يشكل رسالة عن وحدة أوروبا”.

وأضاف أن “المجموعة السياسية الأوروبية” أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي (دعيت 17 دولة، إضافة إلى البلدان الـ27 الأعضاء في التكتل).

ورحب المستشار الألماني أولاف شولتس بـ”ابتكار عظيم”، واعتبره بدوره جيداً “للسلام” و”الأمن” و “التنمية الاقتصادية“.

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وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو لدى وصوله إن “القارة الأوروبية بكاملها تجتمع هنا باستثناء دولتين: روسيا وبيلاروس، وهذا يوضح مدى انعزال هذين البلدين”.

وتهدف “الصورة العائلية” في قلعة براغ المهيبة التي تشرف على البلدة القديمة إلى إحياء الروح المعنوية بينما يلوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً باستخدام السلاح النووي وتواجه القارة أزمة غير مسبوقة للطاقة.

وعلى جدول هذه القمة مجموعات عمل، وعشاء لكن لا بيان ختامياً للمشاركين، وتثير هذه الصيغة الجديدة أسئلة عديدة عن دورها وخصوصاً استدامتها.