ما هي أبرز أنواع جراحة التجميل؟.. طبيب يرد (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور نبيل نوره، جراح التجميل، عن ابرز الأنواع التي تضمها جراحة التجميل وفائدة كل نوع، وهل لها جوانب علاجية أم لا مؤكدًا، أن هذه الجراحة لها أعمدة ثابتة.

وقال الدكتور نبيل نوره في تصريحات متلفزة، في برنامج ساعة شباب، التي تذاع عبر قناة روتانا خليجية، متحدثًا عن أنواع عمليات التجميل المستخدمة: “جراحة التجــــميل واسعة جدًا ولها أعمدة وهم تقريبًا أربعة أعمدة أساسية”.

وأكمل: “جراحة التجميل هي اربعة تخصصات، وهي الجراحة التجمـــيلية التي يُدركها الناس، وجراحة الحروق، وكل الاشياء التابعة لها، والجراحة الترميمية بعد الحوادث والأورام وجراحة اليد، وهي جراحة دقيقة والنوع الاخير من جراحة التجميل”.