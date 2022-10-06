بعد انتشارها مؤخرًا.. ما هي مخاطر عمليات التجميل؟ (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام -

كشف الدكتور نبيل نوره، جراح التجميل، أبرز مخاطر عمليات التجميل التي تــــلاحق الفتيات مستقبلًا، خاصة بعد اقبال فتيات العشرينات على عمليات التجميل خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد ظهور الفلاتر.

وقال الدكتور نبيل نوره في تصريحات متلفزة، في برنامج ساعة شباب، التي تذاع عبر قناة روتانا خليجية: “هناك مشكلــة جديدة في وقتنا، وهذا هو موضوع الــسوشيال ميديا ومـــوضوع الفـــلاتر، والحسابات التجميلة، والاطباء من خارج المملكة”.

وأكمل: “البنات تقول أنها تريد أن تفعل ذلك البنات دائما تريد أن تظهر بشكل جميل، ولا يوجد انسان طبيعي، البنات يجب أن تنتظر لأواخر العشرينات، ونضيف شيء بسيط ولكن البنت حينما تبدأ لعمليات التجميل منذ أن كانت صغيرة له خطورة”.

وأضاف: “كل عمر له شئ معين، وهناك سيدات في عمر الـ 30 تريد شد وجهها تختلف عن سيدة في الـ 50 إذا كانت فتاة في العشرينات لا أقول لا نعمل لها تجميل، لا لا قد أفعل ذلك لأن وجهها قد يكون به ترهلات بسبب فقدان الوزن”.