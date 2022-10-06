أمانة جدة وجمعية ترميم يوقعان اتفاقية لإعادة تأهيل منازل الأسر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

وقّعت أمانة محافظة جدة وجمعية ترميم للتنمية اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك للمساهمة في المبادرات التي تحسن من جودة الحياة وترفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بجانب الارتقاء بالمشهد الحضري عبر تأهيل المباني القديمة.

ووقع الاتفاقية من الجانبين كل من معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عماد بن عبدالقادر المهيدب، وتهدف إلى المساهمة في المبادرات التي تعزز دور الجهتين في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للسكان مع إقامة البرامج التطوعية وتقديم الاستشارات، وإيجاد بيئة سكنية آمنة ومريحة للأسر، بجانب تحسين المشهد الحضري من خلال ترميم وتأهيل المباني القديمة وغير ذلك من مجالات التعاون المشترك.

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وتخلل مراسم الاتفاقية توقيع الجمعية لعدد من الشركات مع الجهات الداعمة والتي ستساهم في إعادة تأهيل 53 منزلا للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود وذلك وفق الخطط والمخططات التطويرية لدى الأمانة وبإشراف هندسي معتمد بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

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