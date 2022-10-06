مذكرة تفاهم بين “بوابة الدرعية” و”الوطنية للإسكان” لتعزيز التعاون المشترك

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أبرمت هيئة تطوير بوابة الدرعية، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم مع الوطنية للإسكان؛ لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة التي تخدم قطاع الإسكان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، وتوفير نماذج تصاميم متوافقة مع الكود العمراني لوادي حنيفة وروافده، ودعم تكامل الجهود المبذولة لزيادة المعروض من التصاميم للمستفيدين من خدمات الشركة داخل النطاق الإشرافي للهيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، أن مذكرة التفاهم تشمل عقد مجموعة من ورش العمل تتضمن “استيديو التصميم”، وتستهدف كذلك تحديد أوجه تعاون إضافية بين الطرفين، والمشاركة في المبادرات لشرح الكود العمراني لوادي حنيفة.
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Source akhbaar24
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