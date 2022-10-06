︎ . أنقذ فريق طبي بمدينة الملك عبد الله الطبية حياة معتمرة يمنية سقطت أثناء أدائها مناسك العمرة لمعاناتها من مرض وراثي نادر في القلب “إبشتاين”. وأوضحت المدينة الطبية اليوم (الخميس) أن المريضة أجريت لها جراحة تخصصية لتغيير صمام ثلاثي الشرفات. وأشارت إلى أنها استمرت تحت الملاحظة الطبية لمدة 25 يوماً حتى تحسنت حالتها الصحية وخرجت بصحة جيدة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي بمكة ينقذ معتمرة يمنية تعاني مرضاً وراثياً في القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.