“كاريلو” يبحث عن هدفه السادس في شباك الاتفاق

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يلتقي فريقا الاتفاق والهلال، اليوم الخميس، لحساب الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويحل الاتفاق في المركز العاشر برصيد 5 نقاط، فيما يحل الهلال ثانيًا برصيد 12 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر.

ويسعى لاعب الهلال أندريه كاريلو لتسجيل هدفه السادس في شباك الاتفاق، حيث لعب 7 مبارياسجل خلاله 5 أهداف وصنع 3 أهداف.



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Source akhbaar24

