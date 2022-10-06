مدرب الوحدة “أكرابوفيتش” يستقر على بدير “رودريجيز” أمام “التعاون”

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أفادت مصادر بأن المدير الفني البوسني لفريق الوحدة، برونو أكرابوفيتش، قد استقر على بديل الجناح اللكسمبورجي بصفوفه جيرسون رودريجيز خلال مباراة التعاون.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن المدير الفني البوسني سيستمر في الدفع بالجناح حسين العيسى في التشكيل، للمباراة الثانية على التوالي.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن الظهير الأيمن بفريق الوحدة، حمد الجيزاني، سيعود إلى التشكيل، بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين، بسبب الإصابة.

ويستعد فريق الوحدة لمواجهة نظيره التعاون، مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن.



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Source akhbaar24

