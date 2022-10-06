︎
.
أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب، احتراف لاعب نادي الباطن، مهدي الوعلة بالدوري الكرواتي.
وأشار برنامج الابتعاث، عبر بيان رسمي، إلى أن المدافع صاحب الـ 19 عامًا، سيلعب لمدة موسم واحد لصالح نادي أوليانيك بولا.
يُذكر أن نادي أوليانيك بولا قد تم تأسيسه في عام 2003 وينافس على دوري الدرجة الثالثة الكرواتي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. احتراف لاعب “الباطن” في الدوري الكرواتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.