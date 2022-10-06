رسميًا.. احتراف لاعب “الباطن” في الدوري الكرواتي

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أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب، احتراف لاعب نادي الباطن، مهدي الوعلة بالدوري الكرواتي.

وأشار برنامج الابتعاث، عبر بيان رسمي، إلى أن المدافع صاحب الـ 19 عامًا، سيلعب لمدة موسم واحد لصالح نادي أوليانيك بولا.

يُذكر أن نادي أوليانيك بولا قد تم تأسيسه في عام 2003 وينافس على دوري الدرجة الثالثة الكرواتي.



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Source akhbaar24

