︎
.
المناطق_الرياض
أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس للعمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1- العلاقات العامة وإدارة الأحداث
* المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:
– بكالوريوس.في تخصص ذا صلة، مع 3 سنوات من الخبرة ودعم جميع أقسام الكلية في التغطية الإعلامية والعلاقات العامة.
– تطوير حملات العلاقات العامة لبناء حقوق ملكية العلامة التجارية للكلية، والترويج للكلية في المجتمع على النحو الذي يتماشى مع المشرف
– جمع ويحافظ على التغطية الصحفية للكلية، والمعلومات الصحفية عن المنافسين والموضوعات المتعلقة بالكلية، وتحليلها ويخطط ويدير الأحداث للترويج للكلية.
2- محاسب
* المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:
– بكالوريوس.في تخصص ذا صلة، مع من 2 إلى 4 سنوات من الخبرة، وصياغة الردود على استفسارات الطلا، إعداد خطة سداد الطالب.
– الاتصال بالعملاء لتصفية المستحقات، مع إعداد تقرير، وجمع الطلاب وتقرير العمر، وتقديم جميع أشكال المساعدة الأخرى إلى “مساعد المدير” حسب المتطلبات.
* التقديم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.