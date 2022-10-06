بينهم أطفال.. شرطي سابق يقتل 31 شخصاً شمال تايلاند

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز
قال متحدث باسم الشرطة التايلاندية، إن 31 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الخميس، في إطلاق نار جماعي في مركز للرعاية النهارية للأطفال في أحد أقاليم شمال شرق البلاد.
وذكرت الشرطة، في بيان، أن من بين الضحايا أطفالا وبالغين، مضيفة أن المسلح ضابط شرطة سابق، وأن عملية البحث عنه جارية.
وقال متحدث باسم الحكومة، إن رئيس الوزراء طلب من جميع الأجهزة اتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على الجاني، مع الإشارة إلى أنه يعتبر معدل حيازة الأسلحة في تايلاند مرتفعا مقارنة ببعض البلدان الأخرى في المنطقة.
الجدير بالذكر، أن حوادث إطلاق النار الجماعي نادرة في تايلاند، لكن في عام 2020 قتل جندي ما لا يقل عن 29 شخصا وأصاب 57 في أربعة مواقع مختلفة.
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