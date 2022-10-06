بث مباشر.. مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق بدوري روشن السعودي، مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بدوري روشن السعودي للمحترفين،رابط بث مباشر الهلال والاتفاق، بالإضافة إلى موعد إقامة المباراة والقناة الناقلة.

خدمة البث المباشر للمباراة

ويقدم لكم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمتابعيه في جميع انحاء الوطن العربي، لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فريق الاتفاق ، وذلك ضمن مباريات الجـــــولة السادسة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحظى دوري روشن السعودي للمحترفين، بمتابعة جيدة في الوطن العربي، لذلك نقدم لكم بث مباشر لمباراة الهلال والاتفاق، خاصة في ظل التنافسية الكبيرة التي تقدمها البطولة المحلية في المملكة العربية السعودية.

وسيكون البث المباشر لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي جاهزًا، لمتابعي موقع “المناطق”، مع انطلاق صافرة المباراة عند الساعة الـ 9:00 مساءًا بتوقيت الممكلة، ولذلك لخدمة عشاق ومتابعي الدوري السعودي في كل مكان.

ومن المقرر، أن يواجه الهلال نظيره الاتفاق في منافسة شرسة ضمن مواجهات الجولة السادسة في دوري روشن السعودي لكرة القدم، حيث يطمح الفريقان في حصد الثلاث نقاط، من أجل تعزيز حظوظهم في جدول الترتيب.

موقف الفريق في الجدول

ويحتل نادي الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة، حيث تمكن من حسم الفوز في أربع مباريات وخسر في مناسبة ضد التعاون، وبالتالي يرغب في تحقيق الثلاث نقاط على حساب الاتفاق لاستعادة الانتصارات.

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ويحل فريق الاتفاق في المركز العاشر، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمــــحترفين، برصيد خمس نقاط، حيث فاز بمباراة وحيدة وتعادل في مناسبتين، وخسر مواجهتين، ويأمل في الفوز ضد الزعيم الليلة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الهلال والاتفاق اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، في تمام الساعة الـ 9:00 مـــــساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف اللقاء ضمن الجولة السادسة، ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتبث المواجهة عبر شبكة قنوات “SSC” الناقل الحصري للمسابقة، ويمكن مشاهدة مباريات البطولة مجانًا بتقنية SD، وباشتراكٍ ماليّ للمشاهدة بتقنية HD.