بث مباشر.. مباراة الطائي والخليج في دوري روشن السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق مباراة الطائي والخليج اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، في تمام الساعة الـ 6:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف اللقاء ضمن الجولة السادسة، ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

ويقدم لكم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمتابعيه في جميع انحاء الوطن العربي، لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد فريق الخليج، وذلك ضمن مباريات الجـــــولة السادسة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

بث مباشر الطائي والخليج

ويحظى دوري روشن السعودي للمحترفين، بمتابعة جيدة في الوطن العربي، لذلك نقدم لكم بث مباشر لمباراة الطائي والخليج، خاصة في ظل التنافسية الكبيرة التي تقدمها البطولة المحلية في المملكة العربية السعودية.

وسيكون البث المباشر لمباراة الطائي والخليج في دوري روشن السعودي جاهزًا، لمتابعي موقع “المناطق”، مع انطلاق صافرة المباراة عند الساعة الـ 6:45 مساءًا بتوقيت الممكلة، ولذلك لخدمة عشاق ومتابعي الدوري السعودي في كل مكان.

مباراة الطائي والخليج

ومن المقرر، أن يواجه الطائي نظيره الخليج في منافسة شرسة ضمن مواجهات الجولة السادسة في دوري روشن السعودي لكرة القدم، حيث يطمح الفريقان في حصد الثلاث نقاط، من أجل تعزيز حظوظهم في جدول الترتيب.

ويحتل نادي الطائي المركز الثامن في جدول الترتيب، برصيد 9 نقاط، حيث تمكن من حسم الفوز في ثلاث مباريات وخسر في مناسبتين، وبالتالي يرغب في تحقيق الثلاث نقاط على حساب الخليج اليوم من أجل تحسين موقفه في الجدول.

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ويحل فريق الخليج في المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد أربع نقاط، حيث فاز بمباراة وحيدة وتعادل في مناسبة، وخسر ثلاث مواجهات ليقبع في أخر الترتيب.

موعد المباراة القناة الناقلة

وتنطلق مباراة الخليج ضد الطائي اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، في تمام الساعة الـ 6:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتبث المواجهة عبر شبكة قنوات “SSC” الناقل الحصري للمسابقة، ويمكن مشاهدة مباريات البطولة مجانًا بتقنية SD، وباشتراكٍ ماليّ للمشاهدة بتقنية HD.