لبنان .. مجلس النواب يعقد جلسة جديدة لاختيار رئيس في 13 أكتوبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري موعدا لجلسة جديدة للبرلمان لانتخاب رئيس للدولة في 13 أكتوبر، قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات، رغم توقعات بألا تثمر الجلسة عن تحقيق نتيجة.

وفي أول جلسة في هذا المسعى الأسبوع الماضي، فشل المشرعون في انتخاب رئيس، بعد أن وضعت الأغلبية أوراق الاقتراع بيضاء في الصناديق.

وعبر سياسيون عن قلقهم بشأن عدم التوصل لاتفاق بشأن خليفة لعون محذرين من مأزق مؤسسي أكبر وسط أزمة مالية عميقة. ولبنان بلا حكومة تضطلع بكامل مهامها منذ مايو.

وجاء في بيان لمكتب بري أن الجلسة ستعقد في الساعة الحادية عشرة صباح 13 أكتوبر.

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ولكي ينجح مرشح، يتعين حصوله على أصوات 65 نائبا بعد الجولة الأولى من التصويت.

وخلا منصب الرئاسة في لبنان عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وتحسبا لحدوث فراغ جديد، كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بحيث يمكن أن تنتقل إليها السلطات الرئاسية.

ويشغل ميقاتي حاليا منصب رئيس الوزراء بصفة قائم بالأعمال.