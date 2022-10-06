شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقفز مركزين في التصنيف العالمي والبرازيل تتصدر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات العالمية صباح اليوم الخميس وذلك عقب انتهاء مباريات فترة التوقف الدولي الماضية والتي شهدت مشاركة منتخبات العالم في المباريات سواء الرسمية أو الودية.

وجاء المنتخب السعودي في المركز ال51 عالميا والسادس على صعيد آسيا وذلك بعد إصدار التصنيف العالمي عن شهر أكتوبر.

البرازيل تتصدر التصنيف العالمي

وشهد التصنيف العالمي تواجد البرازيل على صدارة الترتيب وذلك عقب فوز الفريق في مباراتي غانا وتونس الوديتين استعدادا لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر بنهاية شهر نوفمبر المقبل.

وجاء المنتخب البلجيكي في المركز الثاني في التصنيف العالمي فيما حل المنتخب الأرجنتيني بالمركز الثالث بعدما نجح ميسي في قيادة الفريق للفوز أيضا بمباراتين وديتين على الهندوراس وجامايكا بنتيجة 3-0.

فيما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الرابع في التصنيف العالمي والمنتخب الإيطالي في المركز الخامس ثم المنتخب الإسباني والهولندي والبرتغالي والدنماركي والألماني من المركز السادس وحتى الحادي عشر على التوالي.

تصنيف المنتخبات العربية

أما على الصعيد العربي فقد جاء المنتخب المغربي في المركز الأول عربيا وال22 عالميا فيما احتل المنتخب التونسي المركز الثاني والمركز 30 عالميا.

وجاء المنتخب الجزائري في المرتبة الثالثة بعدما احتل المركز 37 عالميا ثم المنتخب المصري في المركز الرابع و39 عالميا وفي النهاية قطر والمركز الخامس عربيا وال50 عالميا.

تصنيف منتخبات آسيا

أما على الصعيد آسيا، فقد احتل المنتخب السعودي المركز السادس في آسيا خلف كل من إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر.