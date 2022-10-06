شكرا لقرائتكم بلاغ عن 5 مفقودين قرب حوية نمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن تلقيه بلاغًا بشأن غياب 5 أفراد مترجلين بالقرب من حوية نمار في مكة المكرمة. رحلة البحث بدأت وقال الفريق في تغريدة له عبر تويتر:” تحرك الآن عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن 5 أشخاص مفقودين مترجلين على أقدامهم بالقرب من حوية نمار التابعة لـمكة المكرمة سائلا الله السلامة للمفقودين، وأن يحفظ المشاركين في عملية البحث. وادي حوية نمار وقع الوداي الذي يُعد واحداً من دروب الحجاج قديماً ،جنوب مكة المكرمة بـ 60 كيلو متراً وتكثر في المكان أشجار السمر والسدر والنباتات العطرية على امتداد ضفاف الوادي. ويعتبر الوادي موقعاً سياحياً يتميز بأشجاره الكثيفة وينابيعه المتدفقة ومياهه الدافئة واعتدال أجوائه طوال العام .