شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف مكافحة المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال.

وقالت الإدارة إنه لمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف)

وظائف مكافحة المخدرات

وكانت أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 22/ 1/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 27/ 1/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف).