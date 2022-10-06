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إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف مكافحة المخدرات

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عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال.

وقالت الإدارة إنه لمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف)

وظائف مكافحة المخدرات

وكانت أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 22/ 1/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 27/ 1/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف).
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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