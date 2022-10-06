شكرا لقرائتكم قمة رؤساء برلمانات G20 تنطلق في جاكرتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أعمال القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين G20 تحت عنوان “برلمانات أقوى من أجل تعافٍ مستدام” بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، ورئيسة مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا بوان مهاراني.

أهمية إستراتيجية

وفي كلمةٍ افتتح فيها فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا أعمال القمة الثامنة لرؤساء البرلمانات بدول مجموعة العشرين رحب خلالها برؤساء البرلمانات, مؤكدًا الأهمية الإستراتيجية للمجموعة، التي تتمثل في حل كافة المشكلات التي يواجهها سكان العالم، مشيرًا في ذات السياق إلى أهمية تعزيز التواصل بين كافة الدول لتحقيق التعافي الاقتصادي، وخلق عالم أكثر ازدهارًا وتنمية.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أهمية هذه الاجتماعات البرلمانية لدعم جهود دول مجموعة العشرين في مواجهة الأحداث الدولية، انطلاقًا من القوة الكبيرة التي تملكها المجموعة وتمكنها من الاستجابة للأزمات، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف الذي يضمن تنميةً مستدامة وسلامًا شاملًا للعالم أجمع، مؤكدًا دعم الاتحاد البرلماني الدولي لكافة جهود دول مجموعة العشرين. فيما جددت رئيسة مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا بوان مهاراني الترحيب برؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة الثامنة، مشيرةً إلى أن هذه القمة قادرة على إيجاد حلولٍ مستدامة، والمضي قدمًا في تحقيق أجندة مجموعة العشرين، كما أشادت بوان مهاراني بالأدوار التي تقوم بها دول مجموعة العشرين.

عقب ذلك شارك وفد مجلس الشورى الذي يرأسه معالي رئيس مجلس الشورى في الجلسات المصاحبة للقمة الثامنة لرؤساء البرلمانات بدول العشرين والتي ناقشت تسريع التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والقضايا الطارئة المتعلقة بأمن الغذاء والطاقة والتحديات الاقتصادية، وفعالية الأدوار التي تقوم بها البرلمانات. وضم وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى المشارك في القمة أعضاء المجلس اللواء منصور بن سلطان التركي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتور أسامة بن حسن عارف، والدكتورة أميرة بنت أحمد البلوي، كما حضر جلسة الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، وعدد من المسؤولين في المجلس.