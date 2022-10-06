مواعيد مباريات اليوم 6 أكتوبر 2022

محمد بن مسعود - الدمام - يشهد اليوم الخميس، 6 أكتوبر 2022، عددًا من المباريات الهامة، على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث يعود الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى، بالتزامن مع الدوري الأوروبي الذي يضم لقاءات هامة مساء اليوم.

دوري روشن للمحترفين

ومن المقرر، أن تنطلق الجولة السادسة في دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف فريق التعاون نظيره الوحدة، على ملعب الملك عبد الله ببريدة.

وعند الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت المملكة تنطلق ثلاث مباريات في دوري روشن الســــــعودي للمحترفين ضمن الجولة السادسة، حيث يقابل الهلال نظيره الاتفاق على ملعب محمد بن فهد، فيما يواجه الشباب الرائد على ملعب فيصل بن فهد.

ويضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موعدًا مع نظيره الفتح على ملعب الملك عبد الله الدولي، حيث يبحث العميد عن الفوز بعد التعادل السلبي ضد النصر، في مباراة حملت معها الكثير من الجدل بسبب القيادة التحكيمة.

الدوري الأوروبي

ويشهد الدوري الأوروبي، عددًا من المواجهات القوية التي يتمثل أبرزها في لقاء أمـــونيا ضد مانشستر يونايتد عند الساعة الـ 7:45 مساءًا بتوقيت المملكة، فيما يواجه آرسنال بودو في تمام العاشرة مساءً على ملعب الإمارات.

وعندما تدق العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، يضرب روما موعدًا مع نظيره نادي ريال بيتس على ملعب الأولمبيكو، ويعسى الفريق الإيطالي لخطف الثلاث نقاط من نظيره الإسباني لتصدر المجموعة.