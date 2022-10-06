سفير التشيك: الطقس المشمس في السعودية “نعمة” وهذا أمر نقدره كثيرا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكد سفير التشيك في السعودية ” يواري كوديلكا”، رغبته العالية في زيادة عدد الطلاب السعوديين المبتعثين إلى التشيك، وكذلك استقبال طلبتهم في السعودية لتعلم اللغة العربية وغيرها من المجالات، منوها بأن هناك العديد من المواضيع المحتملة والكثير من الأعمال للتعاون بين الدولتين، لرفع مستوى العلاقة إلى درجة الشراكة الاستراتيجية مما يقود إلى زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بينهما.

وعبر سفير التشيك لبرنامج “الدبلوماسي” على قناة السعودية، عن سعادته بالوضع الحالي بين دولته والسعودية، لقيامهم بالعمل على تنظيم اجتماع بين البعثة المشتركة متضمنا عددا من ممثلي الوزارات للنقاش حول ما يمكنهم القيام به في شتى المجالات المختلفة والدخول في تفاصيل أكبر.

وأبدى السفير إعجابه الكبير بالطقس المشمس في السعودية، قائلا: “هذا الجو نعمة وهذا أمر نقدره كثيرا، فالطقس المشمس في دولتنا يدل على المزاج الجيد وروعة هذا اليوم”، كما اندهش بهطول الأمطار في السعودية، مبينا ما يحملونه من فكرة انعدام وجودها.

وأوضح السفير التشيكي أن العلاقة اليوم بين بلاده والسعودية تتمتع بمستوى ممتاز مما أنجح تنظيم الزيارات ذات المستوى الرفيع التي بدورها ساهمت في زيادة المعرفة المتبادلة بين الدولتين، معتبرا لقاء رئيس الوزراء التشيكي بالملك سلمان في عام 2020 لقاءً تاريخيًا.