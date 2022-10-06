وزارة الثقافة تطلق مسابقة درب الفنجال بجوائز مالية تبلغ 100 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الثقافة إطلاق مسابقة “درب الفنجال” التي تهدف إلى التعريف بطرق إعداد القهوة السعودية، وتأهيل الكفاءات المتخصصة في تحضيرها، وتعزيز دور ومهنة خبير القهوة، وذلك بمجموع جوائز يبلغ 100 ألف ريال، بالإضافة إلى دعمٍ لوجستي للفائز بالمركز الأول.

وتأتي المسابقة ضمن فعاليات مهرجان القهوة السعودية المقام في ثلاث مدن هي الرياض خلال المدة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، وجدة خلال المدة 6 – 8 أكتوبر، والظهران خلال المدة 13 – 15 أكتوبر.

وتستهدف المسابقة صانعي القهوة السعودية والعاملين في هذا المجال، والمهتمين بتفاصيل صناعتها كتاريخ وموروث ثقافي للمملكة، بالإضافة إلى مختلف شرائح المجتمع.

وتمر المسابقة بثلاث مراحل، تبدأ بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية وتعبئة النموذج على الرابط https://engage.moc.gov.sa/darb-alfinjal , وسيتم الفرز حسب استيفاء الشروط، على أن يُرشح من كل مدينة من المدن الثلاث 3 متسابقين، وسينتقل الفائزون إلى المرحلة النهائية التي ستقام في جازان، حيث سيتم اختيار ثلاثة فائزين، يحصل الأول منهم على مبلغ 60 ألف ريال واعتماد خلطته الخاصة للقهوة السعودية في بعض المقاهي، أما الثاني فسيحصل على مبلغ 30 ألف ريال، والثالث 10 آلاف ريال.

وتقام المسابقة على مدار ثلاثة أيام في كل مدينة، وسيُطلب من كل متسابق تحضير القهوة في كل مراحلها من الحمس إلى التقديم، ويتم التقييم بناءً على طريقة حمص القهوة وتبريدها، وطحن البن، وغليها على طريقة كل منطقة مختارة، ومذاق وجودة فنجال القهوة النهائي.

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وتأتي المسابقة تحت مظلة مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” التي أطلقتها وزارة الثقافة بدعمٍ من برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030” احتفاءً بالقهوة السعودية، وإبرازاً لأصالتها، وتجسيداً لمعانيها ودلالاتها ذات الارتباط الوثيق بثقافة المجتمع السعودي وهويته الأصيلة.