بمجموع جوائز 100 ألف ريال.. “الثقافة” تطلق مسابقة “درب الفنجال”

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أعلنت وزارة الثقافة، اليوم (الخميس)، إطلاق مسابقة “درب الفنجال”، للتعريف بطرق إعداد القهوة السعودية، وتأهيل الكفاءات المتخصصة في تحضيرها، وتعزيز دور ومهنة خبير القهوة، وذلك بمجموع جوائز يبلغ 100 ألف ريال، بالإضافة إلى دعمٍ لوجستي للفائز بالمركز الأول.

وتستهدف المسابقة صانعي القهوة السعودية والعاملين في هذا المجال، والمهتمين بتفاصيل صناعتها كتاريخ وموروث ثقافي للمملكة، بالإضافة إلى مختلف شرائح المجتمع.

وتأتي ضمن فعاليات مهرجان القهوة السعودية المقام في ثلاث مدن هي الرياض خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، وجدة خلال المدة 6 – 8 أكتوبر، والظهران خلال المدة 13 – 15 أكتوبر.

وتمر المسابقة بثلاث مراحل، تبدأ بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية، وسيتم الفرز حسب استيفاء الشروط، على أن يُرشح من كل مدينة من المدن الثلاث 3 متسابقين، وسينتقل الفائزون إلى المرحلة النهائية التي ستقام في جازان.

وسيتم اختيار ثلاثة فائزين، يحصل الأول منهم على مبلغ 60 ألف ريال واعتماد خلطته الخاصة للقهوة السعودية في بعض المقاهي، أما الثاني فسيحصل على مبلغ 30 ألف ريال، والثالث 10 آلاف ريال.

وتقام المسابقة على مدار ثلاثة أيام في كل مدينة، وسيُطلب من كل متسابق تحضير القهوة في كل مراحلها من الحمص إلى التقديم، ويتم التقييم بناءً على طريقة حمص القهوة وتبريدها، وطحن البن، وغليها على طريقة كل منطقة مختارة، ومذاق وجودة فنجال القهوة النهائي.



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Source akhbaar24

