عام / سمو أمير المدينة المنورة يلتقي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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المدينة المنورة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين.
وجرى خلال اللقاء، استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة من خلال برامج توطين الوظائف، وتوفير كل ما يُسهم في تطوير مسيرة الموارد البشرية على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون وتعزيز العمل التكاملي بين الوزارة وإمارة منطقة المدينة المنورة بغرض تفعيل أهداف ومبادرات قطاع العمل.
كما اطّلع الأمير فيصل بن سلمان، على برامج الوزارة والخطط التنفيذية والروئ والأهداف العملية، وآليات تفعيل مبادرات ومشروعات الوزارة في قطاع العمل، وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
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14:11ت م
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www.spa.gov.sa/2390269
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Source spa.gov
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