أعضاء متوفى دماغياً تنقذ 4 مواطنين مرضى في مستشفى سكاكا

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ساهمت عملية نقل أعضاء لشخص متوفى دماغيا في إنقاذ 4 مرضى مواطنين في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز في سكاكا.

وجاءت هذه العملية بعد حصول المستشفى على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغياً، إذ تمت زراعة الكلية اليمنى لمريضة عمرها 47 سنة والكلية اليسرى لمريض عمره 54 سنة.

كما زرع الفريق الطبي الكبد لمريضة عمرها 35 سنة بحالة طبية حرجة موضوعة على قائمة الانتظار العاجلة لزراعة الكبد، وتم زراعة الرئتين لمريض عمره 38 سنة بحالة طبية حرجة.



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Source akhbaar24

