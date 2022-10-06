«الصحة» تُعلن تسجيل 137 إصابة جديدة بكورونا و تعافي 123 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 123 ووفاة حالة واحدة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 817264 حالة. 123 حالة تعاف 123 حالة تعاف وأضافت أنه تمّ تسجيل 123 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 804269حالة، مؤكدة أنها سجلت حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9362 حالة وفاة. وكانت الوزارة أعلنت الأربعاء، تسجيل 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 113 ووفاة حالة واحدة. وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. أخبار قد تهمك

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