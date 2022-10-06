بنك التصدير والاستيراد السعودي يشارك في عدد من الفعاليات الدولية لدعم تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية ودخولها لأسواق عالمية جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

شـارك بنـك التصدير والاستيراد السعودي في عـدد مـن الفعاليات الدولية مع الجهات الرسمية والمختصة في كل من جمهورية السنغال وجمهورية إندونيسيا والجمهورية النيجيرية، وذلك في إطار الشراكات الدولية التي يعـقـدهـا البنك بهدف فتح آفاق ائتمانية جديدة تدعم الصادرات السعودية غير النفطية.

وجرى خلال المشاركة بـحـث فـرص التعاون المشترك بين البنك والجهات المشاركة بتلك الدول، بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري بين المملكـة وتلـك الـدول.

كمـا انـعـقـدت عدة مباحثات دارت حول إمكانيـة مسـاهمة البنك في تمويل وتأمين ائتمـان الصادرات السعودية للأسواق الدولية، بالإضافة إلى بحـث فـرص توقيـع مذكرات تفاهم مع الجهات المالية والرسمية لتلك الدول تخدم قطاع التصدير بالمملكة.

وضمن هذه اللقاءات الدوليـة، شـارك البنك في اجتماعات اللجنـة السـعودية السنغالية المشتركة في العاصمة السنغالية داكار، التي أقيمت على هامش الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة التي ترأسها معالي وزير الاستثمار المهندس خـالـد بـن عبـد العـزيـز الفـالح وشـارك فيهـا مـا يـزيـد عـن 120 مـن قـادة القطاع الخاص في البلدين.

وهدفت تلك الاجتماعات إلى تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفـاق جـديـدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ونقلها إلى نطاق أوسع، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلـة وتعزيـز التبادل التجاري بين المملكـة وجمهورية السنغال، حيث عقد البنـك خـلال أعمـال الـدورة، عدة اجتماعات ثنائيـة مـع عـدد مـن الجهات المشاركة مـن القطاعين العام والخـاص للتعريـف بـمـا يـقـدمـه مـن خـدمات وحلـول ائتمانيـة لمصـدري ومستوردي المنتجـات السعودية.

كمـا شـارك البنك في أعمال البعثة التجارية السعودية الإندونيسية وملتقى الأعمـال السعودي الإندونيسي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتـا، الـذي جـاء على هامش الاجتماعات الأخيرة لمجموعة دول العشرين (G20).

وقـدم البنـك ورقـة عمـل عـن خدماتـه التمويليـة والائتمانيـة لـكـل مـن المصدرين والمستوردين للخدمات والسلع الوطنيـة، ومدى مساهمة البنك في تعزيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتمكين وصولها للأسواق العالمية، بمـا فيهـا الأسواق الإندونيسية.

إلى ذلك، عـقـد وفـد البنك اجتماعـات جانبيـة مـع بنـك التصدير والاستيراد الإندونيسـي وعـدد مـن الجهات الحكومية والتجارية المهتمة، لاستعراض فرص التعاون المشترك ورفـع مـسـتـوى المنافع التجارية بين البلدين.

وضمن جولاته الخارجيـة، شـارك البنك في معرض الكبـار الخمس (Big5)، الـذي عـقـد بمدينـة لاغـوس النيجيرية، وشارك فـيـه أكثـر مـن 2000 ممثل مـن كيانات حكومية وشركات ومصانع تجاريـة مـن 150 دولـة مهتمـة بقطاع البناء والتشييد، الـذي خصص في مرحلـة عقده خلال تلك الفترة بحضور 8 آلاف زائـر مـن مختلف دول العالم.

وتعـرف الـزوار خـلال المعرض على الخـدمات والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك لكل المستوردين والمصدرين للمنتجـات السـعودية غير النفطية، ومدى إمكانية مساهمة البنك في دعـم نمو التجارة البينية بين المملكة ونيجيريا ودول العالم.