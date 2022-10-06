غرفة الشرقية تُنظم لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الأعمال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_

نظمت غرفة الشرقية لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الأعمال، استضافت خلاله مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالمنطقة عبدالعزيز اليوسف.

وأكد اليوسف حرص الصندوق على تقديم البرامج والمبادرات التي تدعم قطاع الأعمال في المنطقة وتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية من الجنسين لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن برامج الصندوق تهدف إلى دعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص، حيث يتحمّل الصندوق نسبة من أجر الموظف، بجميع الوظائف في القطاع الخاص للدوام الكامل والعمل عن بعد، مع دعم إضافي للتوظيف في المناطق والمدن الأقل فرصاً، وتوظيف الإناث وذوي الإعاقة، ومرضى الفشل الكلوي، ولكل فئة من هذه الفئات برنامج خاص للدعم يتم وفق آليات محددة، إضافةً إلى تبني الصندوق لبرامج الدعم تُقدم بالشراكة مع الأطراف المعنية الرئيسة بمنظومة سوق العمل.

واستعرض اليوسف بعض مبادرات الصندوق لدعم خيار التوطين في القطاعين العام والخاص، أبرزها البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وهي منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل في المملكة تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتتيح فرصة تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة في سوق العمل المحلي والمساهمة بعرض الفرص الوظيفية بشكل عادل للجميع، إضافةً إلى مبادرة المرصد الوطني.

وأشار إلى أن جميع خدمات الصندوق وأنشطته تتم من خلال 22 فرعاً في عموم المملكة، و40 مركزاً للتأهيل، و7 مكاتب للتوظيف؛ بينها 3 فروع، و9 مراكز، ومكتب واحد في المنطقة الشرقية، تقوم جميعها باستقطاب الشواغر الوظيفية، وعقد لقاءات توظيفية، وغيرها.