شكرا لقرائتكم سبب تأخر صرف دعم التوظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، اليوم الخميس، عن تأخر صرف فواتير دعم التوظيف عن موعدها؛ نظرًا لوجود بعض التحديثات. جاء ذلك خلال رد حساب خدمة عملاء هدف بموقع تويتر على استفسارات مواطنين. إعانة البحث عن عمل: وكان صندوق تنمية الموارد البشرية هدف قد استعرض 5 خطوات للتقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل. وقال صندوق هدف في إنفوجراف توضيحي، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن الخطوات هي: – الدخول لصفحة البرنامج والضغط على تقدم هنا. – إدخال بيانات التعليم الحساب البنكي – الدخل – والعنوان. – استعراض الفروع/المراكز بحسب العنوان المسجل في طاقات أو استعراض الفروع بحسب العنوان الوطني المسجل. – استعراض اتفاقية برنامج إعانة البحث عن عمل. – إرسال طلب التقديم إلى الفرع وسيتم تحديد موعد للالتحاق وتوقيع الاتفاقية.