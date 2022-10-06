مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُكرّم المواهب الفائزة في تحدي الإلقاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كرَّم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية على هامش فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 بواجهة الرياض أمس، المواهب الفائزة في “تحدي الإلقاء للأطفال 2″، بحضور أولياء أمور الفائزين، وجمع من المثقفين والمهتمين والمدارس المشاركة.

وأقيم “التحدي” الذي تزيد جوائزه على 200 ألف ريال لثلاثين فائزًا، مستهدفًا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 وحتى 12، في حين بلغ عدد المشاركين في هذه النسخة أكثر من 1000 طفل قدّموا مشاركاتهم من 25 دولة من أنحاء العالم؛ وهي عبارة عن مقاطع مصورة وفق ضوابط ومعايير منهجية باستخدام منصات التواصل.

من جانبه ثمن الأمين العام المكلف للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي في كلمة له، الدعم الدائم الذي يحظى به المجمع من صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، مؤكدًا أن “تحدي الإلقاء للأطفال 2” عزز مكانة اللغة العربية الجميلة بين الأجيال الناشئة، وأسهم في إظهار مواهبهم في فن الإلقاء الشعري والتحدث باللغة العربية الفصيحى.

وأوضح أن التحدي يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للمجمع، ومنها حرصُه من خلال مشاريعه ومبادراته على سلامة اللغة العربية، وتعزيز إمكاناتها وإسهامِها الحضاري والعلمي والثقافي بالوسائل المختلفة، ومن ذلك إتاحة الفرصة لذوي المواهب من الأطفال لتقديم ما يُبرز قدراتهم اللغوية والأدائية، ويُظهر جمال اللغة العربية من خلال إلقاء أبنائها.

وشارك في تحكيم المشاركات مجموعة من المختصين في اللغة العربية من الأدباء والشعراء والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها؛ وذلك لأجل تقويم مشاركات المتسابقين، والتحقق من جودتها وتميزها بالاعتماد على معايير تحكيمية تحفز الأطفال على ضبط إلقائهم، وترفع جودة المشاركات في التحدي، مع مراعاة الشروط والضوابط.

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كما استعرضت الاحتفالية، مقطعًا مرئيًا من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحوي مشاركات الأطفال الـثلاثين الفائزين في “تحدي الإلقاء للأطفال 2″، في حين قدمت مكتبة الملك عبدالعزيز فقرة قصصية بعنوان “عوالم صغيرة” تناولت مفاهيم العوالم التي تنطلق منها أفكار الطفل الإبداعية.

وحصل على المركز الأول في “تحدي الإلقاء للأطفال 2” الطفل محمد العامر من اليمن بمبلغ 30 ألف ريال، وجاء ثانيًا الطفل سعود الشهري من المملكة بجائزة 25 ألف ريال، في حين حل في المركز الثالث يزن كرامي من اليمن بجائزة 20 ألف ريال، كما حاز على المركز الرابع الطفل عبدالعزيز الزماي من المملكة بجائزة 10 آلاف ريال، فيما نال المركز الخامس الطفل صهيب أمين من سوريا بجائزة 10 آلاف ريال.