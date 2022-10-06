جامعة نجران تنظم معرضاً توعويّاً عن “مرض الزهايمر”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
نظمت جامعة نجران ممثلة في كلية الطب بالتعاون مع عمادة شؤون المكتبات والجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر أمس، معرضاً توعويّاً عن “مرض الزهايمر”، وذلك بعمادة السنة التحضرية، ضمن الحملة الوطنية “خلك أقرب يحسّهم”.
واشتمل المعرض على أركان توعوية شارك فيها طلاب الكلية قدّموا خلالها نبذة عن مراحل مرض الزهايمر وأعراضه وكيفية تشخيصه والحد من مخاطره، كما جرى توزيع بروشورات توعوية عن طبيعة المرض وطرق التعامل معه، إضافةً إلى تقديم محاضرة توعوية تطرّقت إلى الإحصاءات الحديثة للمرض والاختبارات التشخيصية المعتمدة وطريقة التعامل مع المرضى من قبل مقدمي الرعاية الصحية والأهالي.
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