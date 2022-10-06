منظمة التعاون الإسلامي تُدين تفجير مسجد بمُحيط مجمع وزارة الداخلية في كابل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لحادث التفجير الذي استهدف مسجدًا في مُحيط مجمع وزارة الداخلية في كابل, الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى وعشرات الجرحى, وعن قلقها البالغ إزاء موجة الهجمات الوحشية المتكررة التي تستهدف عمدًا المرافق المدنية والرسمية في أنحاء مختلفة من أفغانستان.
وعبرت المنظمة عن صادق مواساتها وتعازيها لأسر الضحايا، مُتمنية الشفاء العاجل التام للجرحى، مُؤكدة في الوقت ذاته نداءاتها المتكررة لسلطات الأمر الواقع في كابل إلى التصدي بفعالية لبؤر العنف التي تهدد بتوسيع دائرة انعدام الأمن المتصاعد, ما لم تتم إدارتها بشكل فعال ومقنع.
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