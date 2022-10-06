إدارة تعليم تبوك تحتفي باليوم العالمي للمعلم وتكرّم المتقاعدين والمتقاعدات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

احتفت إدارة التعليم بمنطقة تبوك أمس, باليوم العالمي للمعلم تحت شعار “التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين”, بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير, وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية بتبوك.

وأكد القعير أهمية الدور الذي يقوم به المعلم في العملية التعليمية, مثمناً جهود المتقاعدين وخدماتهم الجليلة في الميدان التعليمي.

وتضمن الحفل تكريم الإداريين من منسوبي التعليم والمتقاعدين.

من جانب آخر, شهدت المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) الدكتورة أمل العنزي اليوم, حفل وتكريم المتقاعدات في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية.