محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك
نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك خلال شهر سبتمبر الماضي، 14,770 عملية رصد لأسعار السلع والمنتجات، وذلك في إطار الزيارات التفتيشية التي تجاوز عددها 3,117 زيارة، شملت: المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات المنطقة.
وتهدف هذه الزيارات إلى مراقبة الأسواق ورصد مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة، والتأكد من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة؛ وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.
كانت هذه تفاصيل خبر “تجارة تبوك” تنفذ 3 آلاف جولة و14 ألف عملية رصد لأسعار السلع والمنتجات في سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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