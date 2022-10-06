جامعة جدة تُنظم ملتقى “نوقر كبيرنا”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة نظم كرسي جامعة جدة للدعم المجتمعي ملتقى (نوقر كبيرنا) افتراضياً بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، بمشاركة جمعية حقوق الإنسان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويعمل الملتقى على توحيد جهود المؤسسات والجهات في توفير بيئة حياتية لهم والتعريف بها، وتوعية المجتمع باحتياجات كبار السن النفسيّة والاجتماعيّة والصحيّة والتقنية. يذكر أن الملتقى شارك فيه متخصصون من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، والمسؤولون بالجهات المعنية الداعمة للمجتمع ولكبار السن؛ وذلك لتوضيح طرق الدعم النفسي والمشكلات النفسية التي يواجهونها، ودور الجهات الحكومية في تقديم الدعم المجتمعي لهذه الفئة.

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