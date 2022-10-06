لعشاق المركبات الشبابية.. شاهد مواصفات سيارة أودي الجديدة R8 Coupe

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كشفت شركة أودي، عن مواصفات سيارتها R8 Coupe الجديدة والتي صممتها خصيصًا لعشاق المركبات الشبابية والى تتميز بالقوة والسرعة معًا.

وجاء تصميم الهيكل وفقًا لـ”موتو 1″ بشكل انسيابي ومجهّز بجناح هوائي كبير لزيادة الثبات على السرعات العالية، مع بروزات مميزة مصنوعة من ألياف الكربون لتحسين انسيابية الهواء، كما زودت ممتصات الصدمات الأمامية فيها، مع وجود فتحات هوائية كبيرة ومصابيح أنيقة تعمل بأحدث تقنيات LED في الجهة الأمامية.

وتمتاز المركبة الجديدة بعجلات رياضية عريضة بمقاس 20 بوصة، وتم وضع المحرك في القسم الخلفي أسفل باب الصندوق ليظهر بطريقة مميزة كما في السيارات المخصصة للسباقات.

وجهّزت السيارة بمقاعد جلدية ومقود رياضي وواجهة مزينة بمفاتيح مميزة التصميم يدخل في عناصرها الكروم، كما تزيّنت القمرة بشعارات R8 Coupe الخاصة المطلية باللون الأحمر.

وكشفت الشركة أنه تم دعم هذه السيارة بمحرك FSI توربيني بـ 10 أسطوانات وسعة 5.2 ليتر يولد عزما يعادل 565 حصانا، ويمكن لهذه السيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.1 ثانية، ومن 0 إلى 200 كلم/سا في غضون 10 ثوان، والوصول إلى سرعة 331 كلم/سا.





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Source akhbaar24

