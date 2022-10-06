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وجهت وزارة الصحة نصيحة مهمة لمن يرغبون في إنقاص وزنهم الزائد.
وقالت وزارة الصحة في تغريدة على حساب “عش بصحة”، إن تناول طبق من السلطة قبل الوجبة الرئيسية بنصف ساعة يساعد على الشعور بالشبع مما يساهم في إنقاص الوزن.
الجدير بالذكر أن الاهتمام بإنقاص الوزن يؤدي إلى تفادي أمراض عديدة على رأسها الضغط والسكري ونوبات القلب.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر لإنقاص الوزن.. “الصحة” تنصح بهذا الإجراء قبل تناول الوجبة الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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