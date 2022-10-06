بعد اتفاق “أوبك +”.. أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

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استقرت أسعار النفط اليوم (الخميس) قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد اتفاق تحالف “أوبك+” على خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر 4 سنتات إلى 93.41 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر 2 سنت إلى 87.78 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.4 بالمئة أمس الأول الثلاثاء.
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Source akhbaar24
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