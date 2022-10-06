بعد اتفاق “أوبك +”.. أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

︎

.



استقرت أسعار النفط اليوم (الخميس) قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد اتفاق تحالف “أوبك+” على خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر 4 سنتات إلى 93.41 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر 2 سنت إلى 87.78 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.4 بالمئة أمس الأول الثلاثاء.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

