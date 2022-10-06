رئاسة شؤون الحرمين تحتفي بيوم المعلم

︎ . المناطق_مكة احتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمعلمات معهد الحرم المكي الشريف النسائي بالتزامن مع “اليوم العالمي للمعلم” تقديرًا لجهودهن وعرفانًا بعطائهن في أداء رسالتهن السامية. وكرمت الرئاسة معلمي معهد الحرم المكي الشريف وكلية الحرم المكي الشريف ضمن مبادرة “تقديرًا وإجلال” تقديرًا لجهودهم في أداء رسالتهم العلمية. ويأتي ذلك انطلاقًا من دور المعلم ومكانته بصفته محور العملية التعليمية، وصانع سواعد الوطن والركيزة الرئيسة في المنظومة التربوية والتعليمية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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