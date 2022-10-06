زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزر ساندويتش

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر ساندويتش الجنوبية، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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Source almnatiq

