عام / “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة على الطائف

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الطائف 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على محافظة الطائف وتشمل مركزي: (قيا وميسان) .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً .

// انتهى//

09:44ت م

0020 الطائف 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على محافظة الطائف وتشمل مركزي: (قيا وميسان) .وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً .// انتهى//09:44ت م0020 www.spa.gov.sa/2390186 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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