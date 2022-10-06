السديس يدشن كتاب جهود الرئاسة في رعاية المنظومة التعليمية في المسجد الحرام

︎ . المناطق_مكة دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كتاب “جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في رعاية العلم والمعلمين”. وأشاد معاليه بدور كلية المسجد الحرام القسم النسائي، مؤكداً دور العلم، وإبراز الدور العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية للعالم أجمع. من جانبها أوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية مديرة المركز الإستراتيجي لدراسات المرأة بالرئاسة الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي أن الكتاب يحوي إحصاءات ومعلومات مدعمة من معهد المسجد الحرام وكلية المسجد الحرام القسم النسائي تبين اهتمام الرئاسة العامة بالمنظومة التعليمية وتطويرها. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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