شكرا لقرائتكم مكة المكرمة أعلى حرارة بـ44 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة. مكة الأعلى: وبحسب الأرصاد، تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية. وجاءت درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كما يلي: مكة المكرمة 44 درجة مئوية، والمدينة المنورة والدمام والأحساء وينبع 41، وحفر الباطن والعلا 40، وجدة وعرعر وسكاكا ورفحاء 39 مئوية، وجازان والخرج وشرورة ووادي الدواسر 38، والرياض وبريدة والقنفذة 37، وتبوك وحائل والدوادمي والمجمعة والوجه 35، والقريات والطائف وطريف 34، ونجران وبيشة 33، وأبها والباحة 27 مئوية. الدرجات الصغرى: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كما يلي: أبها والباحة 14درجة مئوية، وتبوك وحائل والقريات وطريف 19، ونجران والدوادمي والمجمعة وبيشة والطائف 20، وبريدة 21 مئوية.