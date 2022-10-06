شكرا لقرائتكم الوسم يبدأ 16 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن موسم الوسم يبدأ يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022م، وتبرد فيه الأجواء في ساعات الليل خاصة في لحظات الفجر. أيام الوسم: وتابع الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أنه مع تقدم أيام الوسم، ومن خلال الأرشيف المناخي لسنوات ماضية، في الغالب تبرد الأجواء في ساعات الليل وخاصة فجرا مما يجبر الكثير في منطقتي الرياض والقصيم وغرب المنطقة الشرقية وشمالها، على تشغيل سخانات الماء لمن يستحم فجراً، وتحلو شبة النار في البر. طقس اليوم: كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.