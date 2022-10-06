“الغذاء والدواء” تدعو المقبلات على فحص سرطان الثدي لتجنب استخدام مزيلات العرق

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام مزيلات العرق قبل وفي يوم فحص الماموجرام الخاص بسرطان الثدي، وذلك من أجل الحصول على نتائج تشخيصية دقيقة.

وحثّت الهيئة المقبلات على إجراء الفحص، على تجنب استخدام مزيلات العرق لما لها من تأثير على فحص الماموجرام الخاص بسرطان الثدي ودقة نتائجه التشخيصية.

وأوضحت أن معظم مزيلات العرق تحتوي على جزيئات من الألمونيوم، والتي تظهر في الفحص على شكل نقاط بيضاء، مما قد يتسبب في تشخيص خاطئ.





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Source akhbaar24

