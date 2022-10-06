دراسة: وجبة العشاء المتأخرة تزيد خطر الإصابة بالسمنة المفرطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول وجبة العشاء في وقت متأخر، يسهم في زيادة خطر الإصابة بالسمنة المفرطة. ولفت الباحثون في مستشفى النساء في بوسطن، إلى أن تناول وجبة العشاء في وقت متأخر، يحدث فرقًا كبيرًا في مستويات الجوع، وطريقة حرق السعرات الحرارية بالجسم، وكذلك الطريقة التي يتم بها تخزين الدهون في الجسم، وفقا لـ «سكاي نيوز». وأجريت الدراسة على 16 مريضًا، وأكمل كل منهم بروتوكولين غذائيين، أحدهما مع جدول الوجبات المبكرة والآخر مع جدول وجبات متأخر. ووجد الباحثون أنَّ تناول الطعام في وقت متأخر أثر بشكل كبير على الجوع وهرمونات تنظيم الشهية، لافتين إلى أنه عندما تناول المشاركون الطعام في وقت متأخر، حرقوا السعرات الحرارية بمعدل أبطأ وأظهروا زيادة في تكوّن الدهون وانخفاض تحللها. أخبار قد تهمك

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