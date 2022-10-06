البنك المركزي السعودي يستضيف أول اجتماع حضوري منذ جائحة كورونا للجنة الدائمة لتطبيق المعايير التابعة لمجلس الاستقرار المالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استضاف البنك المركزي السعودي اليوم في الرياض ، اجتماعًا دوليًا للجنة الدائمة لتطبيق المعايير التابعة لمجلس الاستقرار المالي، التي يترأسها معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك.

ويُعد هذا الاجتماع الأول حضوريًا للجنة بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات الافتراضية بسبب قيود جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).

وفي مستهل الاجتماع، رحب معالي المحافظ بأعضاء اللجنة الدائمة لتطبيق المعايير التابعة لمجلس الاستقرار المالي من الدول والمنظمات الدولية، معربًا عن سعادته باستضافة الاجتماع في الرياض.

وناقش الاجتماع مواضيع مختلفة، منها متابعة تطورات جائحة فيروس كورونا، وتحسين الوساطة المالية غير المصرفية، إلى جانب مسودة التقرير السنوي لمجلس الاستقرار المالي المقدم لمجموعة العشرين،

وإنشاء مجموعة جديدة لدعم تحليل فعالية الإصلاحات.

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كما تضمن جدول الأعمال مناقشة مراجعات النظراء الموضوعية التي الخليج 365 البدء بها من قبل مجلس الاستقرار المالي (خطط معالجة المصارف وتطبيق معرّف الكيانات القانونية)، بالإضافة إلى مقترح مواضيع للمراجعات المستقبلية.

واختتم اجتماع اللجنة الدائمة لتطبيق المعايير التابعة لمجلس الاستقرار المالي مناقشاته بالاتفاق على مسودة خطة عمل اللجنة لعام 2023م.

وعقب الاجتماع، احتفى البنك المركزي السعودي بأعضاء اللجنة، حيث نُظمت فعالية ثقافية في مشروع بوابة الدرعية