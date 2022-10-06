شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من جارسيا قبل مواجهة النصر وأبها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن القرار العاجل الذي اتخذه رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل مباراة أبها المرتقبة في منافسات دوري روشن 2022/2023.

قرار عاجل من جارسيا قبل مباراة النصر وأبها

ووفقًا لما أوضحته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن جارسيا قرر الاعتماد على جهود النجم الشاب عبدالله الخيبري، في وسط الملعب، بالإضافة إلى البرازيلي لويس جوستافو، في مواجهة أبها المرتقبة.

على أن يعوض الخيبري غياب النجم عبد المجيد الصليهم، الذي تعرض للطرد، في كلاسيكو الكرة السعودية الكبير، بين النصر والاتحاد، والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وسط سيطرة لأصحاب الديار

تعرف على موعد مباراة النصر وأبها والقنوات الناقلة

يقع النصر ضيفًا على أبها مساء الغد الجمعة الموافق 7 أكتوبر، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي عفي نسخته الجارية.

تعرف على موقف النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي

تقع كتيبة رودي جارسيا في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط فقط لا غير بعد تحقيق انتصارين وتعادل وهزيمة.