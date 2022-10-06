شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لجماهير الاتحاد.. عودة نجم الفريق من الإصابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر تقرير صحفي سعودي في الساعات القليلة الأولى من اليوم الخميس الموافق 6 أكتوبر عن مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير نادي الاتحاد السعودي، بعدما أشار إلى موعد عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى تدريبات العميد الجماعية.

موعد عودة هيلدر كوستا إلى تدريبات الاتحاد الجماعية



ووفقًا لما أوضحته صحيفة الـ “الرياضية”، فإن عودة الأنجولي هيلدر كوستا، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية باتت قريبة للغاية على أن تكون بشكل تدريجي.

ويأتي ذلك بعد التأكد من تعافيه الكامل من إصابة العضلة التي تعرض لها سابقًا في المباراة التي جمعت بين الاتحاد والخليج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وفي السياق ذاته لا يزال البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، ينتظر قرار الجهاز الطبي، للمزج باللاعب في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، قبل مباراتي ضمك والوحدة في الجولتين المتبقيتين وتحديدًا قبل فترة التوقف.

موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الفتح ضيفًا على الاتحاد مساء الغد الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ سادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمةؤ العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

الجدير ذكره يقع النصر في المركز الثالث من جدولة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، حاملًا في رصيده 10 من النقاطؤ بعدل وهزيمة وانتصارين.