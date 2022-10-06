شكرا لقرائتكم خبر عن مسلي آل معمر يعلق على قرار عقوبته ويتعجب من سبب ذلك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق مسلي آل معمر رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على العقوبة التي تلقاها مساء اليوم من قبل لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة بعد تصريحاته الأخيرة.

عقوبة مسلي آل معمر مع النصر

وتعرض مسلي آل معمر إلى عقوبة قوية من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بعد اعتبار حديثه غير لائق بمنصبه ولا يجب عليه أن يعلق بهذا الشكل.

ما هي عقوبة مسلي آل معمر؟

وغرمت لجنة الانضباط مسلي آل معمر بغرامة مالية تصل إلى 20،000 ريال بسبب إساءته إلى حكم مباراة فريقه أمام نظيره نادي الإتحاد خلال اللقاء الإعلامي الذي ظهر به.

تعليق آل معمر على الغرامة التي وقعت عليه

وقال آل معمر خلال حديثه: "أريد أن أعلك ماذا حدث لكي يتم توقيع عقوبة علي؟ من يعرف وش المفردة المسيئة اللي قلتها يجي يعلمني علشان ما أكررها أو يكررها مسئول مرة ثانية".

وفي سياق ذلك فقد أصدرت لجنة الانضباط قرارات أخرى تخص نادي الهلال أبرزها تغريم موسى ماريجا بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي نتيجة غيابه عن أحد اللقاءات الإعلامية.